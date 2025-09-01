Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir askerin Anıtkabir girişinde polis tarafından arandığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Ancak yapılan incelemelerde karedeki görüntünün yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf karesi büyük tartışma yarattı. Görüntüde, bir askerin Anıtkabir'e girişte polis memuru tarafından üstünün arandığı görülüyordu.

O KARE YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan fotoğraf karesiyle ilgili gerçek kısa zamanda ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, karedeki görüntünün yapay zeka ile oluşturulduğu anlaşıldı.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, bu tür görsellerin toplumsal hassasiyetleri suistimal etmek için kullanılabileceğine dikkat çekerek, kullanıcıları doğrulanmamış içerikleri paylaşmamaları konusunda uyardı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VARDI

Bunun yanında Anıtkabir'deki resmi tören için alınan güvenlik önlemleri kapsamında subay ve astsubaylar dört ayrı güvenlik noktasından geçerek tören alanına girebildi. Törene katılacak askerlerin isimleri tek tek kontrol edildi, birkaç noktada üst araması yapıldı. Listede ismi olmayan askerler ile yanlarında eş ve çocuklarıyla törene gelen subay ve astsubaylar ilk kontrol noktasından geri çevrildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
