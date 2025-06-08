Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavga iki aile arasında husumete neden oldu. Taraflardan birinin, diğer ailenin evine düzenlendiği silahlı baskında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki ay önce bir düğünde çocuklar arasında yaşanan kavganın ardından aralarında husumet başlayan iki aile, dün yeniden karşılaşarak tartışma yaşadı.

Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

EVE SİLAHLI BASKIN

Tarafların çevredekiler tarafından sakinleştirildiği olayın ardından bugün taraflardan biri, diğer ailenin Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'taki evine silahlı baskın düzenlendi.

Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Çıkan çatışmada Hasan P. (48) ile kardeşi Yalçın P. (42) olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin P. (45) ve Şehmuz D. (39) ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa
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