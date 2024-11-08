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Mezar kazarken 1100 tane gümüş sikke buldular

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, vatandaşlar tarafından mezarlıkta yapılan defin işlemi sırasında kırık bir seramik küp ve 1,100 adet gümüş sikke bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde vatandaşlar mezarlıkta defin için toprağı kazarken kırık bir seramik küp ve bin 100 adet gümüş sikke bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Yunusoğlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaşandı. Alınan bilgiye göre, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Nuri Kavas'ın (26) defni için mahalle mezarlığında toprak kazılırken kırık bir seramik küp ve çok sayıda sikke bulundu.

SİKKELER MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mezarlığa gelen jandarma ekipleri çevreyi güvenlik çemberine alarak, durumu Müze Müdürlüğüne haber verdi. Müze Müdürlüğü yetkilileri ve jandarma gözetiminde yapılan çalışmada mezar yerinde bin 100 adet gümüş sikke bulundu. Sikkeler Müze Müdürlüğüne götürülürken, daha sonra Kavas'ın defin işlemi gerçekleştirildi.

Mezar kazarken 1100 tane gümüş sikke buldular

MUHTAR KONUŞTU

Yunusoğlu Mahallesi Muhtarı İzzet Gökler, dün trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişi için mezar kazdırdıklarını belirterek, "Kepçe toprak kazdığı sırada sikke denilen bir tarihi eser çıktı. Biz de güvenlik güçlerimize haber verdik. Güvenlik güçleri ve müze yetkilileri toprağı eleyerek hepsini çıkardı. Hepsini alıp götürdüler. Bin 100 adet sikke bulundu" dedi.

Mezar kazarken 1100 tane gümüş sikke buldular

Mezar kazarken 1100 tane gümüş sikke buldular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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