Tarihi Camii-i Kebir'de Doğalgaz Kombisi Krizi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki 139 yıllık Camii-i Kebir Camii'nin kıbleye bakan duvarına yerleştirilen doğalgaz kombisi, tepki topladı. Caminin tarihi görünümüne zarar veren kombinin neden bu duvara yerleştirildiği merak ediliyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan 139 yıllık Camii-i Kebir Camii'nin kıbleye bakan duvarına yerleştirilen doğalgaz kombisi tepkilere neden oluyor.

Mihalıççık ilçesinde bulunan 1886 yılında yapımı tamamlanan, Yunan işgalinde zarar gören ve 1930 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla restore ettirilen Camii-i Kebir Camii'nin içine yerleştirilen kombinin konumu görenleri hayrete düşürüyor. Caminin arka tarafları yerine kıbleye bakan duvarına yerleştirilen doğalgaz kombisi, kutsal mekanın tarihi görünümüne zarar veriyor. Kombinin neden kıbleye bakan duvara yerleştirildiği ise bilinmiyor. - ESKİŞEHİR

