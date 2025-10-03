Haberler

Tarihçi İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi

Tarihçi İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında korkutan bir iddia ortaya atıldı. 78 yaşındaki Ortaylı'nın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındığı ve durumunun kritik olduğu ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddialar, kızı Tuna Ortaylı tarafından yalanlandı.

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında korkutan bir iddia ortaya atıldı.

'İLBER ORTAYLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ' İDDİASI

78 yaşındaki Ortaylı'nın, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü. Ünlü tarihçinin, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun da kritik olduğu ileri sürüldü.

Tarihçi İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddia edildi

CANDAŞ TOLGA IŞIK: DOĞRU DEĞİL

Ancak söz konusu iddialar, gazeteci Candaş Tolga Işık tarafından yalanlandı. Bir YouTube kanalında Ortaylı ile birlikte ortak program da yürüten Işık, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil" dedi.

"BİR BAŞKA RAHATSIZLIKTAN DOLAYI HASTANEDE"

İlber Ortaylı'nın uzun süredir tedavi gördüğü bir başka rahatsızlıktan dolayı hastanede olduğunu belirten Işık, "Doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil" ifadelerini kullandı.

Tarihçi İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddia edildi

TUNA ORTAYLI: KONTROL AMAÇLI HASTANEYE YATTI, HEPSİ BU

Candaş Tolga Işık'ın ardından İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı da söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Tuna Ortaylı, babasının sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı, hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

Tarihçi İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddia edildi

ADLİYEDE TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GÖRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan sabah saatlerinde, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin birleşen dosya kapsamında 4 sanığın yargılandığı davayı takip etmek ve Minguzzi ailesine destek vermek için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na giden İlber Ortaylı'nın, tekerlekli sandalyede olduğu görülmüştü.

Tarihçi İlber Ortaylı kalp krizi geçirdiği iddia edildi

