Haberler

Bodrum'da jet skinin alabora olduğu kazada baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı

Bodrum'da jet skinin alabora olduğu kazada baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Irak uyruklu ailenin jet skisinin alabora olması sonucu baba ve iki kızı hayatını kaybetti, anne kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Irak uyruklu aynı aileden 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet skinin alabora olması sonucu kaybolan baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin diğer kız çocuğu da aynı bölgede daha önce ölü bulunmuştu.

Olay, 15 Temmuz'da saat 05.30 sıralarında Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi. Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken 16 Temmuz'da Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliğine bildirildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden genç kızın jet ski kazasında kaybolan çocuklardan biri olduğu belirlendi.

Olayda kaybolan baba ve kız çocuğunun cansız bedenine de bugün ulaşıldı. Baba ve kızın cansız bedenlerinin, İstanköy Adası açıklarında Yunan güvenlik unsurlarınca bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Bir ailenin paramparça olduğu kaza kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spor salonunda mide bulandıran görüntü! Telefonundaki kaydı izleyince fark etti

Spor salonunda iğrenç görüntü
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı

Kedinin gazabından o hayvan da nasibini aldı
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak

Trump'tan Netanyahu'ya 'tutuklanmama' garantisi
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi

Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi! İşte yöneltilen suçlamalar