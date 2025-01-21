Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPIYOR

Olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirilirken Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanları ise incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti.

ERDOĞAN: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Felaketin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaparak 10 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TANJU ÖZCAN'DAN ENDİŞE YARATAN SÖZLER

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler ise büyük endişe yarattı. Özcan "Haberler bize ulaşıyor ama şu anda paylaşmak istemiyorum. Çok üzüntülüyüm. Resmi açıklamayı Vali Bey yapacak. Yıllarca unutulmayacak acı bit gün olarak tarihe geçecek. O rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor" ifadelerini kullandı.

"BAKANLAR DA GELDİ SANIRIM ONLAR AÇIKLAYACAK"

TV100'de bir programa bağlanan Özcan sunucunun "Anladığım kadarıyla tablo değişti fakat şu anda paylaşmak istemiyorsunuz. Resmi açıklamayı bekleyelim diyorsunuz, doğru mu anladım?" sorusuna ise "O rakamları telaffuz etmeye gücüm yok şu anda. Bakanlar da geldi bölgeye sanırım onlar açıklayacak" yanıtını verdi.