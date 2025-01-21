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Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili canlı yayında vahim açıklamalarda bulundu. Özcan "Haberler bize ulaşıyor ama şu anda paylaşmak istemiyorum. Çok üzüntülüyüm. Resmi açıklamayı bölgeye gelen bakanlar yapar sanırım. Yıllarca unutulmayacak acı bir gün olarak tarihe geçecek. O rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor" dedi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde gece yarısı başlayan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

BAKANLAR BÖLGEDE İNCELEME YAPIYOR

Olayla ilgili 4 başmüfettiş görevlendirilirken Sağlık, İçişleri ve Kültür Turizm bakanları ise incelemelerde bulunmak için bölgeye gitti.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

ERDOĞAN: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Felaketin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaparak 10 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

TANJU ÖZCAN'DAN ENDİŞE YARATAN SÖZLER

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir canlı yayında sarf ettiği sözler ise büyük endişe yarattı. Özcan "Haberler bize ulaşıyor ama şu anda paylaşmak istemiyorum. Çok üzüntülüyüm. Resmi açıklamayı Vali Bey yapacak. Yıllarca unutulmayacak acı bit gün olarak tarihe geçecek. O rakamları telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

"BAKANLAR DA GELDİ SANIRIM ONLAR AÇIKLAYACAK"

TV100'de bir programa bağlanan Özcan sunucunun "Anladığım kadarıyla tablo değişti fakat şu anda paylaşmak istemiyorsunuz. Resmi açıklamayı bekleyelim diyorsunuz, doğru mu anladım?" sorusuna ise "O rakamları telaffuz etmeye gücüm yok şu anda. Bakanlar da geldi bölgeye sanırım onlar açıklayacak" yanıtını verdi.

Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSadık:

Bu chp ne işe yarar

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıMert Kafkas Sahin:

Otelin ruhsatı belediye değil bakanlıktan. Hala daha CHP MHP diyen adiler var

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Haber YorumlarıALİ MARACI:

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu bunca yıl erteleyenler açıklasın bilançoyu

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Haber YorumlarıCengiz Ozkan:

Sen de belediye başkanısın

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