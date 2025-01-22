Tanju Özcan'dan Bakan Ersoy'a canlı yayın çağrısı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında 79 kişi hayatını kaybetti. Yangın faciasına ilişkin soruşturma devam ederken; aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındı.

TANJU ÖZCAN'DAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA

Otelin denetiminin belediyede olduğu, belediyenin otelin restoranına yönelik denetiminde herhangi bir sorun tespit etmediği yönündeki iddiaların ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Çok üzgünüm, çok kızgınım ve çok utanıyorum. Çok yorgunum, çünkü iki gündür iki saat bile uyumadım. Üzgünüm, çünkü 80'e yakın canımızı kaybettik ve ben bu insanları gördüm. Çok kızgınım, çünkü hakkımda iftiralar atılıyor yandaş basın aracılığıyla" ifadelerini kullanan Özcan, "Bu ülkenin bakanları, satılık kalemleri her türlü iftirada bulunuyor. Çok utanıyorum, insanlar bu acıları yaşarken böyle polemiklerin tarafı olmaktan dolayı çok utanıyorum. Otele yangın için yeterlilik belgesi verdiğimiz iddiası tamamen yalan" diye konuştu.

"BOLU BÜYÜKŞEHİR DEĞİL"

Özcan "Bolu bir büyükşehir değil, defalarca bunu anlattım. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi değil. Bolu bir il belediyesi. Burada 9 tane belediye var, biz merkez ilçenin belediyesiyiz. Orası bizim yetkimiz dışında, denetlemek görevimiz değil. Plan yetkisi dahil bütün yetkiler, yangın da dahil, Turizm Bakanlığı'na ait. Bizim buradaki otele gelip kapısını çalıp mutfağına girip hijyen yönünden kontrol etme şansımız bile yok. Bir cezai işlem uygulama, tutanak tutma yetkimiz dahi yok" sözlerini sarf etti.

BAKAN ERSOY'A CANLI YAYIN ÇAĞRISI

Özcan, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a canlı yayında bir çağrıda bulundu. Özcan, "İstediği kanalda, yandaş bir televizyonda canlı yayına katılalım. Sorumlu kimse istifa etsin. O masadan Sayın Bakan istifa ederek kalkacak" dedi.