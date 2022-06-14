Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sordu - Haberler

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Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sordu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Görevlilere sık sık 'Öldü mü?' diye sordu

Antalya'da 36 yaşındaki şahıs, birkaç saat önce tanışıp sohbet etmeye başladığı bir kişiyi vücudunun 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemleri sırasında görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sordu.

Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde birlikte sohbet eden 5 kişiden Sinan C. ile Hasan Bulut, bir süre sonra küfürleşerek kavga etti. Sinan C.'nin bıçakla saldırdığı Bulut, boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerinden 5 bıçak darbesi aldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Bulut'u Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hasan Bulut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri de Sinan C.'yi gözaltına aldı.

Sinan C. ile Hasan Bulut'un ortak arkadaşların sohbeti sırasında, olaydan birkaç saat önce tanıştığı belirtildi.

İfadesi alınan Sinan C.'nin, görevlilere sık sık "Öldü mü?" diye sorduğu öğrenildi. Sinan C., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Görevlilere sık sık 'Öldü mü?' diye sordu

Birkaç saat önce tanıştığı kişiyi 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Görevlilere sık sık 'Öldü mü?' diye sorduHasan Bulut

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç - 3. Sayfa

Hasan Bulut kavga 3. Sayfa Haberler

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