Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Güncelleme:
Haber Videosu

Taksim'de 6 arkadaşıyla beraber eğlenmek amacıyla korku evine giden 24 yaşındaki Melike G. kabusu yaşadı. Genç kadın temas edilmeden korkutulmak istemesine rağmen 18 yaşındaki çalışan, Melike G'yi saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı ve elektroşok uyguladı. Kadının şikayeti üzerine çalışan gözaltına alındı işletme ise mühürlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde yer alan bir korku evinde 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim'deki korku evine gitti.

Burada Melike G. (24) ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6'sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

KADINI DARP ETTİ, ELEKTROŞOK UYGULADI

Arkadaş grubundan Melike G'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T'yi (18) gözaltına aldı.

"TEMAS EDİLECEĞİNE DAİR BİLGİ VERDİK"

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.

ÇALIŞAN SERBEST BIRAKILDI, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
