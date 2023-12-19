Taksim'de Genç Üst Geçitten Atlayarak Ağır Yaralandı

Taksim'de henüz bilinmeyen bir sebeple annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atladı. Metrelerce yüksekten düşen oğlunun yanına gelerek sinir krizi geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ağır yaralanan kişinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.