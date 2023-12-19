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Taksim'de Genç Üst Geçitten Atlayarak Ağır Yaralandı

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Taksim'de annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten atlayarak ağır yaralandı. Olay anı kameralara yansırken, genç yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Taksim'de henüz bilinmeyen bir sebeple annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atladı. Metrelerce yüksekten düşen oğlunun yanına gelerek sinir krizi geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ağır yaralanan kişinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Geçtiğimiz Pazar günü saat 02.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi tarafında Furkan K. (23) isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirdi.
Annesi başında feryat etti
Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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