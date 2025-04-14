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'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek

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Yıllar önce tablet kutusundan çıkan hıyarla çektiği video sayesinde sosyal medyada "Tablet Reis" olarak tanınan Onurcan Güzel, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Çocuk yaşta tanınan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği değişimle adından söz ettiren Onurcan'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağı iddia edildi.

İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Onurcan'ın o unutulmaz videodaki haliyle hatırlasa da genç fenomen, zamanla farklı bir imaj oluşturdu.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yıllar sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen "Tablet Reis", giyim tarzı ve saçları dikkat çekmişti. Yeni tarzına ilişkin açıklama yaptığı bir video çekerek Gothic tarz giyindiğini söyledi. Yaşadığı acı dolu hayatı geçtiğimiz günlerde ilk kez anlatan "Tablet Reis", genetik bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını ve halasının emekli maaşı ile geçindiklerini açıkladı.

'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek

CİNSİYET DEĞİŞTİRECEK İDDİASI

Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti. Son açıklamasında 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, "Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız." dedi.

'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek

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'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

çöp

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Haber YorumlarıSer_hat:

Sizler derken brooo....

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Abovv nasıl haber lan bu kaçın kaçın!

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Haber YorumlarıEnes Tığrak:

aaaağ biliydim böyle olcagını.

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