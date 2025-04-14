'Tablet Reis' cinsiyet mi değiştiriyor? 7 saatlik ameliyata girecek

İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Onurcan'ın o unutulmaz videodaki haliyle hatırlasa da genç fenomen, zamanla farklı bir imaj oluşturdu.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yıllar sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen "Tablet Reis", giyim tarzı ve saçları dikkat çekmişti. Yeni tarzına ilişkin açıklama yaptığı bir video çekerek Gothic tarz giyindiğini söyledi. Yaşadığı acı dolu hayatı geçtiğimiz günlerde ilk kez anlatan "Tablet Reis", genetik bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını ve halasının emekli maaşı ile geçindiklerini açıkladı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRECEK İDDİASI

Onurcan Güzel, en son dövmeli haliyle gündeme gelmişti. Son açıklamasında 7 saat sürecek bir ameliyata gireceğini belirten Güzel, "Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız." dedi.