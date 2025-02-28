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Survivor Osman Can Ural babasını kaybetti

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Survivor 2023'te Gönüllüler takımında yarışan Osman Can Ural, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. İki sezon önce Survivor'da yarışan ve performansıyla dikkat çeken Ural, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı

Survivor 2023'te Gönüllüler takımında yarışan Osman Can Ural, babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Survivor'da iki sezon önce yarışan ve performansıyla dikkatleri üzerinde toplamıştı.Acun Ilıcalı'nın çekim ve set ekibinde yer alan Ural, geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan eski Survivor yarışmacısı, kötü bir haberi takipçileriyle paylaştı.

"CANIM BABAM VEFAT ETMİŞTİR"

Instagram hesabından babası Nuri Ural'ın hayatını kaybettiğini açıklayan Ural, 'Canım babam Nuri Ural vefat etmiştir. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Edirne Uzunköprü Bayramlı Köyü Camii'den kaldırılacaktır' ifadelerini kullandı.

Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu

Bir paylaşım daha yapan Ural, 'Babam Nuri Ural'ın cenazesi yarın. Gelemeyecekler için bugün Cennet Yavuz Selim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Arayan soran, dönüş yapamadığım herkesten Allah razı olsun' dedi.

Survivor Osman Can Ural'dan acı haber! Babasını kaybettiğini duyurdu

Survivor Osman Can Ural babasını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Rumeysa Aydın - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Allah rahmet eylesin. Haber bulamayıp bunları mı haber yapıyorsunuz?

Yorum Beğen3
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