Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: 'Hak Eden Kazansın'

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor'da 2025 All Star sezonunun finali büyük bir heyecanla tamamlandı. İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenen final gecesinde, Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Zorlu parkurda rakibine karşı 3-0'lık bir üstünlük kuran Kılıçcı, büyük kupayı ikinci kez kaldırarak Survivor tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

Final gecesine yalnızca yarışmacılar değil, geçmiş sezonlardan tanıdık isimler de katıldı. Eski yarışmacılar Nefise Karatay, Serenay Aktaş ve Pınar Saka, Haberler.com'a özel röportajlar vererek geceye dair duygularını ve finalistlere dair düşüncelerini paylaştılar.

NEFİSE KARATAY: "ŞURADA KOŞMAK İSTERDİM"

İki sezon Survivor'da yarışan ve performansıyla hafızalara kazınan Nefise Karatay, final gecesinde duygusal anlar yaşadı. Anılarını tazeleyen Karatay, izleyici olarak orada bulunmanın kendisi için büyük bir duygu yükü taşıdığını söyledi:

"Şu an buraya geldiğim için çok duygusalım açıkçası. Anılarım canlandı. Şurada koşmak isterdim. Yapacak bir şey yok artık."Finalistlerle ilgili düşüncelerini ise şöyle paylaştı:

"İkisi de çok iyi yarışmacılar. Gönlümden Batuhan geçiyor ama Adem'i de çok beğeniyorum. Hangisi kazanırsa onun adına mutlu olurum. Survivor beni çok olgunlaştırdı. İyi ki yaşamışım."

SERENAY AKTAŞ: "BATUHAN ARTIK RAHAT BİR UYKU ÇEKSİN"

Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve sporcu Serenay Aktaş, geceyi "hepimiz için çok heyecanlı" diye tanımladı. İki finalist için de büyük saygı duyduğunu belirten Aktaş, Batuhan'ın dört sezondur yarıştığına dikkat çekti:

"İki isim de bence gerçekten hak ediyor. Sadece Adem iki kez şampiyon oldu galiba, Batuhan ise henüz olamadı. Son beş senede dört kez yarıştı. Artık onun da rahat bir uyku çekmesini istiyorum."Duygularını paylaşan Aktaş, yarışmanın ruhunu ve rekabetin gücünü bir kez daha izlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

PINAR SAKA: "BATUHAN'I İNSAN OLARAK DAHA ÇOK SEVİYORUM AMA ADEM'İN KAZANMASI DAHA ADİL OLUR"

Milli atlet kimliğiyle Survivor'da yarışmış olan Pınar Saka, final gecesini "keyifli ama artık programı kapattığımız bir akşam" olarak tanımladı. Yarışmanın son etabında Batuhan'ın daha isabetli atışlar yaptığını söylese de gönlünün Adem'den yana olduğunu belirtti:

"Batuhan'ı insan olarak daha çok seviyorum ama Adem'in kazanması daha adil olurdu."Geçmiş sezon deneyimlerine dair de konuşan Saka, sakatlıklar ve zorluklarla dolu bir süreci "kör topal 4 ayı devirdim" sözleriyle özetledi.

FİNALE GİDEN YOL, ANILARLA DOLU BİR GECEDE SONUÇLANDI

Adem Kılıçcı'nın ikinci kez şampiyonluk yaşadığı Survivor All Star 2025 finali, hem rekabetin hem de geçmişin bir arada yaşandığı özel bir geceye sahne oldu. Yarışma boyunca hem fiziksel sınırlarını zorlayan hem de duygusal bağlar kuran yarışmacılar, yıllar sonra dahi bu süreci unutamadıklarını ifade etti.