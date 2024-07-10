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Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

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Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa cinsel istismarda bulunması ile çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi. Paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY destekçisi olduğu belirtildi.

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa cinsel istismarda bulunması ile başlayan olaylarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

"AMERİKA VE ALMANYA BAĞLANTILI ŞAHISLAR"

Yapılan çalışmalar sonucunda provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, bazılarının FETÖ/PDY destekçisi olduğunu aktaran güvenlik kaynakları, bunların yanı sıra Amerika ve Almanya bağlantılı şahısların da bulunduğu ortaya çıktığını belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ"

Yapılan açıklamada, "Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden, Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde halkın gerilmesine katkı sağlayan Türkiye düşmanı unsurlar bir bir tespit edilmiştir. Sosyal medya üzerinden huzuru bozmaya yönelik hareket eden bu unsurların terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ APARAT OLARAK KULLANDI"

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmediklerinin belirtildiği açıklamada, "Provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir. Terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı oluşturmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı müşahede edilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişi, küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Haberin duyulması sonrası, sokağa inen kalabalık gruplar belli noktalarda toplandı. Çok sayıda Suriyeliye ait iş yerleri, ev ve araçlar ateşe verilerek zarar verildi. Toplumsal olaylar başka kentlere de sıçradı. Olaya karışan çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sosyal Medya Kayseri Suriye Kck PKK Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Bozkurtlar Diriliyor:

demek ki neymis herseye sazan gibi atlamamak lazımmış...

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tarık:

o kadar dil döktük boşa. dedik ya isminin başında tc yazan herkes vatansever değil diye

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Dağıstan:

Ne yani , bunlar her yerde maraza .çıkarmak için hazırlar mı ? Kolluk ne işe yarar o zaman..

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