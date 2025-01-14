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Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat

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Bağcılar'da Suriyeli 2 kardeşin yaşadıkları evde taşla saldırıya uğraması sonucu kardeşlerden biri ölmüş diğeri de yaralanmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi annesi Gülizar Samou tarafından teslim alındı. İdam istediğini belirten Anne, "Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde dün akşam 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan 12 yaşındaki Meryem Samou ile 5 yaşındaki kardeşi Ahmet Samou'ya taşla saldırdı. Saldırıda Meryem Samou hayatını kaybetti; küçük kardeşi ise yaralandı.

Suriyeli 2 Kardeşin Evine Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

"CİĞERİM YANIYOR"

Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Meryem Samou'nun cenazesi annesi Gülizar Samou'ya teslim edildi. Adli Tıp önünde açıklama yapan anne Gülizar Samou, "İdam istiyorum. 12 yaşındaydı. Her yer kan oldu. Kızımın saçları hep kan oldu. Evde para vardı ama kimse çalmadı. Bir tane çocuk vardı bizim sokakta onu şikayet ettik. Çocuğumu dövdü o da 12 -13 yaşındaydı. İsmini bilmiyorum. Muhammet Ali'yi dövdü. İdam istiyorum. Ciğerim yanıyor" diyerek feryat etti. Çocukların kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyen acılı anne, "2 çocuk Muhammet Ali'yi dövdü. Döven çocukların isimlerini bilmiyorum. Benim ciğerim yanıyor" diye feryat etti.

Suriyeli 2 Kardeşin Evine Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

"ANNE EVE GELDİĞİNDE ÇOCUKLARINI O ŞEKİLDE GÖRMÜŞ"

Aile yakını olan Şaban Vaspan ise, "Bunu kim neden yapsın. Biz de onu düşünüyoruz. Bunu kim neden yaptı ? Bunu yapan kişinin bilinci yerinde miydi ? Ben işteydim aynı sokakta. Yengem aradı haber verdi. Yanında çalışan elemanın ailesinin başına bu gelmiş diye. İnanmadım. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Anne işteymiş, eve geldiğinde çocuklarını o şekilde görmüş, sinir krizi geçirmiş. 4 çocukları var, 2'si evdeymiş. Birisi işte birisi de kendisiyle birlikteymiş' dedi.

Suriyeli 2 Kardeşin Evine Taşlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Öte yandan cenazenin Suriye'ye götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.

Bağcılar'da taşla katledilen çocuğun annesinden yürek yakan feryat
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNecmi Yörük:

Hamile kızımı yirmi bıçak darbesiyle öldüren katil dışarda belkide oturduğunuz bir metroda otobüste yanyanasiniz

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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Allah'ım kimseye yaşatma . Rabbim geride kalanlara güç ver. Allah rahmet eylesin.

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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara güç versin

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Bu ülkede Hz Ömer gibi devlet adamları olmadıkça daha çok canlar gider yönetenlerin başına bu olay gelse yinede böyle susarlar mıydı mahşere kalsın

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