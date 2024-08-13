Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem
Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Hatay, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Suriye'nin Hama kenti 5,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkiye'de de birçok şehirden hissedildi.
SURİYE'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
DEPREM TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ
Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde hissedildi.