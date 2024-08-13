Üye Girişi
Haberler

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Hatay, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Suriye'nin Hama kenti 5,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem Türkiye'de de birçok şehirden hissedildi.

SURİYE'DE 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Suriye'nin Hama kentinde saat 23.56'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Hatay'ın Yayladağı ilçesine 102,96 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem

DEPREM TÜRKİYE'DE ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen şiddetli sarsıntı Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde hissedildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Gaziantep Şanlıurfa Deprem Suriye Adana Hatay 3.Sayfa Güncel Haberler

500

Yorumlar (7)

HAYAL MEYAL:

Osmaniyede de hissetik niye yazılmıyor osmaniye acaba

24
9
yanıtYanıtla
Abidin Karadag:

Sizin oralardan bakınca ADIYAMAN adında bir şehir yok galiba. Ama Türkiye haritasında görünüyor. Adıyaman'da da hissedildi

14
3
yanıtYanıtla
Sihirbazın Çırağı:

Şaka sanıyorsunuz değil mi ? Değil... On üçüncü Cuma geliyor otuz gün yirmi üç saat ve dakikalar kaldı. Kim maaşı hak ediyormuş, kim etmediği halde maaşları alıyormuş; kim yanındaki eşiyle mutlu olmayı daha çok hak etmiş, kim tırnaklarıyla kazıyormuş da bir türlü bulamıyormuş ilahî adalet hepsini dökecek meydana.

3
4
yanıtYanıtla
Ersagun Gürhan:

Kilis sınır nasıl bi cografyaniz var sizin.en cok hisseden illerden biride Kilis

2
3
yanıtYanıtla
bilinmez durum:

edirne il değilmi

1
2
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Suriye deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? Gaziantep deprem mi oldu SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 13 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Meteor yağmuru ne zaman saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi? Göktaşı yağmuru ne zaman, yıldız kayması ne zaman 2024? Okan Buruk ve Hadise sevgili mi? Sokak röportajından tutuklanan kadın ne dedi, neden tutuklandı, adı ne? Davinson Sanchez sakatlandı mı? Davinson Sanchez kaç maç yok, hangi maçlarda yok? Şahane Hayatım ne zaman başlıyor 2024-25? Şahane Hayatım bu hafta yayınlanacak mı? Gaddar ne zaman başlıyor 2024-25? Gaddar bu hafta yayınlanacak mı? Yabani ne zaman başlıyor 2024-25? Yabani bu hafta yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda ne zaman başlıyor 2024-25? Hudutsuz Sevda bu hafta yayınlanacak mı? Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor 2024-25? Kızıl Goncalar bu hafta yayınlanacak mı? Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2024-25? Yalı Çapkını bu hafta yayınlanacak mı? İnci Taneleri ne zaman başlıyor 2024-25? İnci Taneleri bu hafta yayınlanacak mı? Taş Kağıt Makas ne zaman başlıyor 2024-25? Taş Kağıt Makas bu hafta yayınlanacak mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor 2024-25? Kuruluş Osman bu hafta yayınlanacak mı Teşkilat ne zaman başlıyor 2024-25? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?
title