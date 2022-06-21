Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı öne sürülen yabancı uyruklu şahıs tekme tokat dövüldü - Haberler

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Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı öne sürülen yabancı uyruklu şahıs tekme tokat dövüldü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da halk plajındaki soyunma kabinlerinde üstlerini değiştiren kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından dövüldü.

Konyaaltı sahilinde, kadınların üstlerini değiştirdiği soyunma kabini içlerinin fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu, bir genç tarafından yakalanarak dövüldü.

ÇEVREDEKİLER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisini tokatlayan kişinin elinden kurtulmaya çalışan kimliği belirsiz gence, çevredeler de tepki gösterdi. Darbeden genç, cep telefonu kamerasıyla görüntü alan yabancı uyruklu gence, "Başa alır mısın, ne yaptığını söyler misin? Bağır, söyle; fotoğraflarını çektiğini söyle. Gel buraya gel, söyle 'Fotoğrafını çektim' de" diye bağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbarla sahile gelen polis, görüntü çektiği ileri sürülen genci gözaltına aldı.

Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü

Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü

Soyunma kabinindekileri fotoğrafladığı iddiasıyla dövüldü

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - 3. Sayfa

Konyaaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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