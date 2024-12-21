Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
ABD'de hükümetin kapanması son anda önlendi
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu

Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden ünlü fenomeninin eşinden vahim iddialar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ir özel hastanede geçirdiği karın gerdirme ameliyatı sonrası hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan, "Eşim 17 yaşında kalp ameliyatı olduğunu doktoruna söyledi ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim" dedi. Özkan ayrıca anestezi doktorunun ameliyatı takip etmediğini öne sürdü.

Karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'da gittiği bir özel hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi, "Ölüme kadar götürecek ihmal var" dedi.

Bursa'da 8 yıl önce dünya evine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Bilge Hastanesi'nde karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. Özkan, 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın yakınları doktorlardan şikayetçi olurken, genç kadının polis memuru olan eşi İskender Özkan ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"EŞİM 17 YAŞINDA KALP AMELİYATI OLDUĞUNU DOKTORA SÖYLEDİ"

Özkan şunları söyledi: "Öncelikle eşimin ölümünden Vita Estetik firması ve Özel Bilge Hastanesi sorumludur. Özel Bilge Hastanesi'nde ameliyat olduk. Hastanede ameliyat yapan doktor ve anestezi doktoru eşimle konuştular. Eşimin durumunu sordular. Daha önceki ameliyatlarını sordular. Her zaman sorulan soruları eşime de sordular. Eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu, sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti. Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime. Bir doktor bize bunu söylüyorsa, yani güvenebileceğim daha üst bir merci yoktur. Ben ikna oldum. Bu soruya eşim de aynı şekilde ikna oldu.

"KALPLE ALAKALI BİR TETKİK YAPILMAMIŞ"

Ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim. Yani eşimin kanını aldıkları sırada veya diğer odalara girdiği sırada ultrason çekildiğini, röntgen çekildiğini biliyorum ama EKG çekildiğini bilmiyorum. Bunun çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burnumdan ameliyat olduğumda EKG çekildi fakat eşimin kalp rahatsızlığı olmasına rağmen EKG'si çekilmedi. Ancak burada ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Çünkü bu ameliyat birçok insanın olduğu ve kolaylıkla geçen, girip çıktığı ve işin sonunda ölümü düşündükleri bir ameliyat olmadığını biliyorum.

Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden ünlü fenomeninin eşinden vahim iddialar

"ÇOCUKLARINI, HAYATINI ÇOK SEVEN BİR İNSANDI"

Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşinin zaten bu riski almayacağını belirten Özkan, "Eşimin ameliyat sırasında yanlış bir işlem, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Burada şunu söylemiyorum. Kasıtlı yapılmış bir işlemdir demiyorum. Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ancak burada sonunda ölebilecek yani ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Eşim çocuklarını, hayatını çok seven bir insandı. Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşim zaten bu riski almazdı onu çok iyi tanıyorum. Yani Vita Estetik firması ve Bilge Hastanesi'nin yetersizliği, eksikliği yüzünden benim eşimin öldüğünü düşünüyorum" dedi.

"ANESTEZİ DOKTORU AMELİYATI TAKİP ETMEMİŞ"

Acılı eş şöyle devam etti: "Hastanenin şöyle bir beyanı var. Eşimin uyandıktan sonra, konuştuktan sonra fenalaştığı yönünde. Sonrasında da evraklarda gördüğüm kadarıyla anestezi doktorunu evinden çağırmışlar. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Eşimin ameliyatı sırasında anestezi doktoru ya ameliyathanede değil ya da sonradan ameliyathaneye girdi. Başta girdi, uyuttu ve sonradan çıktı. Ameliyatı takip etmedi. Uyandırmada bulunmadı. Ameliyathanenin kamera kayıtları emniyette mevcut. İncelenmesini talep ettim. Anestezi doktorunun hangi saatler arasında ameliyathanenin içinde olduğuna dair."

Öte yandan, genç kadından geriye 10 ay önce bir televizyon programında katıldığı yarışmada eşiyle tanışma ve evlilik hikayesini anlattığı görüntüler kaldı. Neşe Özkan'ın babaevine getirilen cenazesi, Demetevler Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Demetevler mezarlığına defnedildi.

Estetik için gittiği hastanede hayatını kaybeden ünlü fenomeninin eşinden vahim iddialar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
img

Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMt Hercai:

zaten riskli bir ameliyat yaptırdığı şey. bunun sonucunda ölme riski olduğunu söylemişlerdir. güzellik uğruna ölmek oluyor eşinizin tercihi..

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddeti küçük ama korkuttu
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı: Beşiktaş tribünlerinin sabrı taştı
Dolmabahçe'de maç sonu olay çıktı
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

Barcelona Atletico Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Barcelona Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 23 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Terazi, Balık, Oğlak burcu yorumu! 23 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları S Sport Plus CANLI izle! (BARCELONA ATLETİCO MADRİD) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.