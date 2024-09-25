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İntihar eden fenomen Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı

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İstanbul Sultanbeyli'de evinin 5. katından atlayarak intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Bursa'da gözyaşlarıyla defnedildi. Cenaze namazına Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni ve siyasiler katıldı.

İstanbul Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar eden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut otopsinin ardından defnedilmek üzere Bursa'ya getirildi. Genç fenomen memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İntihar edip hayatına son veren Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı

İNTİHAR ETMEDEN YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubunda, "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

İntihar edip hayatına son veren Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT DA KATILDI

Kübra Aykut'un cansız bedeni, İstanbul'da yapılan otopsisinin ardından memleketi Bursa'ya gönderildi. Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aykut'un cenazesi gözyaşları içerisinde Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yanı sıra çok sayıda sosyal medya fenomeni katıldı. Cenazeye koruma ordusuyla katılan Polat çifti gazetecilerin görüntü almasını istemedi.

İntihar eden fenomen Kübra Aykut son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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