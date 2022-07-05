Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi - Haberler

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Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sinop'ta 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi

14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi

Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilecek.

Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi

Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - 3. Sayfa

Kastamonu Aydoğan 3. Sayfa Haberler

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