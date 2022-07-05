Sinop'ta bulanan cansız bedenin 14 ay önce Kastamonu'da ölen kişiye ait olduğu tespit edildi Sinop'ta 3 gün önce denizde bulunan erkek cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran'da Kastamonu İnebolu'da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. DNA TESTİ VE KİMLİK DOĞRULAMASI YAPILDI Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü'nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. MEZARI SELDE SÜRÜKLENEREK KAYBOLMUŞTU 14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü. YENİDEN TOPRAĞA VERİLECEK Mustafa Aydoğan'ın cenazesinin Çaykıyı köyünde yeniden toprağa verilecek. Demirören Haber Ajansı / Esra Aksu - 3. Sayfa Kastamonu Aydoğan 3. Sayfa Haberler

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