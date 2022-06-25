Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı Ordu'da öğretim görevlilerini ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi ise yaralandı. Ordu'nun Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl kara yolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde akademisyenleri ve ailelerini taşıyan araç kaza yaptı. VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKTI Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi. DEKAN KORKMAZ HAYATINI KAYBETTİ Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 25 yolcudan 19'u yaralandı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ise yaşamını yitirdi. YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - 3. Sayfa Çelebi İzmir Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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