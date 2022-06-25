Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı - Haberler

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Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da öğretim görevlilerini ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını kaybetti, 2'si ağır 19 kişi ise yaralandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Gölköy-Ulugöl kara yolu Cihadiye Mahallesi mevkisinde akademisyenleri ve ailelerini taşıyan araç kaza yaptı.

Ordu Üniversitesi tarafından dün düzenlenen '27'nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı' kapsamında kültür ve turizm gezisine de katılan dekan, öğretim görevlileri ve ailelerini taşıyan midibüs, virajda kontrolden çıkarak devrildi.

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

Kaza ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 25 yolcudan 19'u yaralandı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz ise yaşamını yitirdi.

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

Son dakika... Ordu'da öğretim görevlilerinin midibüsü devrildi: Dekan öldü, 19 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Bayrak - 3. Sayfa

Çelebi İzmir Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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