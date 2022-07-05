Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı - Haberler

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Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Haberler.com - 3. Sayfa
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Son dakika! Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Bodrum'a giden seyir halindeki otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı.

Kırklareli Lüleburgaz gişeleri mevkiinde, Edirne'den Bodrum'a seyir halindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı.

VALİ'DEN OLAY YERİNDE İLK AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Birol Ekici de kaza bölgesinde incelemede bulunarak, kazaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Ekici, "Sabah saat 07.00 sıralarında Edirne'den Bodrum'a seyahat eden otobüs, Lüleburgaz ilçesinde tek taraflı olarak kaza yaptı. Biri çocuk olmak üzere 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 25 tane de yaralımız var. Tek taraflı bir kaza. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Aracın yoldan çıkması suretiyle bir kaza olmuş durumda" dedi.

Olay yerinden ilk kareler:

Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Son Dakika! Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Haberler.com - 3. Sayfa

Kırklareli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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