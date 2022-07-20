Tıra arkadan çarpan otomobil, 2 genç kadına mezar oldu Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü ile ön koltuktaki 21 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan sürücünün 19 yaşındaki kardeşi ise ağır yaralanırken, tırın sürücüsü gözaltına alındı. Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde Seda Bodur'un kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Seda Bodur Buse Nur Bulut Meltem Bodur Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Nur Bulut 3. Sayfa Haberler

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