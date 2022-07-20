Tıra arkadan çarpan otomobil, 2 genç kadına mezar oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tıra arkadan çarpan otomobil, 2 genç kadına mezar oldu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tıra arkadan çarpan otomobil, 2 genç kadına mezar oldu

Eskişehir'de tıra arkadan çarpan otomobilin 22 yaşındaki sürücüsü ile ön koltuktaki 21 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan sürücünün 19 yaşındaki kardeşi ise ağır yaralanırken, tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara- Eskişehir kara yolunun 30'uncu kilometresinde Seda Bodur'un kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hilmi K. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta sıkışan sürücü Seda Bodur ile ön koltuktaki Buse Nur Bulut, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Seda Bodur ile Buse Nur Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan Seda Bodur'un kardeşi Meltem Bodur ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Bodur ve Bulut'un cenazeleri, Mahmudiye Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, TIR şoförü Hilmi K. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralıSeda Bodur

Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralıBuse Nur Bulut

Son dakika haberleri... Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralıMeltem Bodur

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Nur Bulut 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title