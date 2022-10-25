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İBB'nin tesis açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırı! İmamoğlu kürsüden müdahale etti

3. Sayfa Haberleri

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine katılan ve burada bir konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya törene katılan bazı kişiler saldırdı. Yazıcı, makam aracına binerek oradan uzaklaştı. Olayların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor." dedi.

Tuzla'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın da katılımıyla İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreni düzenlendi.

İBB'nin tesis açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırı! İmamoğlu kürsüden müdahale etti

Çalışmaların önceki etabını tamamlayan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ı anan Başkan Yazıcı kürsüde "Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuşma yaptığı sırada bazı kişiler Yazıcı'nın sözünü keserek konuşmasına engel oldu.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında saldırı

Konuşmaların ardından Başkan Yazıcı'yı makam aracına kadar takip eden şahıslar Başkan Yazıcı'ya saldırdı. Başkan Yazıcı makam aracına binerek oradan uzaklaştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya İSKİ atık su arıtma tesisi açılışında saldırıŞadi Yazıcı

Olayların ardından kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Yazıcı'ya tepki gösterdi. İmamoğlu, "Arkadaşlar sakin olun. Bu arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Ne yapsın adam put gibi bir ağıza bakıyor. Ben valla Mevlana gibi dönüyorum dönüyorum milyonlara bakıyorum, doyamıyorum. O şimdi övmek istiyor tabii. Övmeye yönelik hazırlık yapmış. Sayısını unuttum defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüler dizdi. Belli ki bir şey olmak istiyor. Bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Allah yardımcısı olsun." dedi.

İBB'nin tesis açılışında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırı! İmamoğlu kürsüden müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan Tuzla İSKİ su 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

mehmet can:

hazımsız bunlar. bunlar başa gecse herkesi kılıctan gecirir. Adam çıkmış doğru söylüyor tesekkur ediyor reise. senin çakılı bir civin yok hala parmak sallayıp ceket çıkarıyorsun. ortalığı karıştıran sensin. Adam gibi dursaydınız o makamlara sizi layık gorurduk ama degilsiniz

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Hamit Gündoğdu:

Davet etmek hata bunlara mikrofon vermek kediye ciyer teslim etmek gibi bir şey. Ekrem başkan geçmiş olsun ve herkesi kendin gibi bilme lütfen..

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mehmet can:

aslan parçası mikrofon zaten hep bizim elimizde. azcık bilgi sahibi olun da oranın miting alanı değil açılış olduğunu öğrenin. kimin emeği varsa ona teşekkür edilecek. bu kadar cehaletle koyun olursunuz bu partilerin arkasında normaldir.

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