Son dakika haberi: Silivri'de polise yönelik silahlı saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Silivri'de polise yönelik silahlı saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu Silivri'de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar şehit oldu. Silivri'de polise yönelik silahlı saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu İSTANBUL - Silivri'de cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda yaralan Komiser Yardımcısı Alim Nar şehit oldu. İstanbul'un Silivri'de bugün saat 18.30 sıralarında cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya operasyon yapılmış. Operasyonda polise düzenlenen silahlı saldırıda bir komiser yardımcısı silahla, bir polis memuru ise düşme sonucu yaralanmıştı. Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Komiser Yardımcısı Alim Nar hayatını kaybetti. Konuyla ilgili açılama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Komiser Yardımcımız Alim Nar bugün Silivri'deki bir operasyonda yaralanmıştı. Maalesef kahraman polisimiz tedavi gördüğü hastanede şehadete erdi. Şehidimiz Alim Nar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Nar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Silivri'de polise yönelik silahlı saldırıda yaralanan komiser yardımcısı şehit oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.