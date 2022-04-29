Korku dolu anlar kamerada! Sokakta yürürken köpek sürüsünün saldırısına uğradı - Haberler

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Korku dolu anlar kamerada! Sokakta yürürken köpek sürüsünün saldırısına uğradı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da sokakta yürürken 10'dan fazla köpeğin saldırısına uğrayan Özgür E., bacağından yaralandı. Aynı köpeklerin, Özgür E.'nin yanı sıra, başka vatandaşlara da saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda yaya olarak evine doğru giden Özgür E.'nin bir anda etrafını köpekler sardı. Köpeklerin kovaladığı Özgür E., caddeye fırlayıp refüje geçti. Bu sırada köpeklerden biri Özgür E.'yi sağ bacak baldırından ısırdı. Köpekler bir süre sonra dağılırken, Özgür E. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özgür E.'ye 3 dikiş atıldı.

Korku dolu anlar kamerada! Sokakta yürürken köpek sürüsünün saldırısına uğradı

"SAKİN KALMAYA ÇALIŞTIM ÜZERİME GELDİLER"

Köpeklerin bir sebep olmadan kendisine saldırdığını ifade eden Özgür E., "Oturduğum siteye giderken Kundu bölgesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradım. 10- 12 arası köpek birden saldırdı. Ben sakin kalmaya çalışsam da üzerime doğru geldikleri için yola fırladım" dedi.

Korku dolu anlar kamerada! Sokakta yürürken köpek sürüsünün saldırısına uğradı

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Özgür E.'ye saldıran köpeklerin aynı bölgede farklı tarihlerde başka vatandaşlara saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Özgür E.'nin elinde poşetlerle yürüdüğü sırada köpeklerin bir anda saldırdığı ve yola fırladığı görüldü. Aynı köpeklerin bebek arabası ve yanında genç bir kızla yürüyen bir kadına da saldırdığı kameralara yansıdı. Köpeklerin başka bir vatandaşa saldırdığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - 3. Sayfa

Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

SMMM:

Başıboş sokak itleri itlaf edilmelidir. Bu kedinin köpeğin arkasında koşanlar yüzünden bunlar çevreyi tehdit ediyor.

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