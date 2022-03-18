Çocuk yaşta evlendirilen Semira'nın cesedi kuyuda bulunmuştu! Yasak aşk cinayetinde sır perdesi aralanıyor
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Hatay'da kaybolduktan 2 yıl sonra su kuyusunda cesedi bulunan Semira Arslan cinayetin, bir televizyon programında yeniden gündeme getirildi. Aile, çocuk yaşta evlendirilen Semira'nın evli bir adamla yasak aşk yaşadığı için öldürüldüğünü iddia ederken, cinayetin amca Abdurrezzak A. tarafından işlendiğini öne sürdü. Davada şüpheli iki amca, Semira ile birlikte yaşayan İbrahim D. ve yasak aşk yaşadığı kişi tutuklandı. Öte yandan amca Abdurrezzak programa katılmış, hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.
ALTINÖZÜ, HATAY (DHA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu.
Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı.
Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan' çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Semira Arslan'ın, 31 Mayıs günü en son yengesi Halime Arslan'ın evine gitmesinden yola çıkan anne Adile Arslan, katıldığı televizyon programında kızının katilinin amcası Abdurrezzak A. ve eşi Halime Arslan olduğunu öne sürmüştü. Abdurrezzak A. ise programa çıkıp hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.