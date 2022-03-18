Çocuk yaşta evlendirilen Semira'nın cesedi kuyuda bulunmuştu! Yasak aşk cinayetinde sır perdesi aralanıyor

ALTINÖZÜ, HATAY (DHA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde 2017 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Semira Arslan'ın cesedi, 2019'da zeytin bahçesi içindeki kullanılmayan su kuyusunda, çuval içine bulundu.

AİLESİ TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Bölgede arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Semira'ya ait çanta, cüzdan ve ziynet eşyalarını da buldu. Arslan'ı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma devam ederken, Semira Arslan'ın ailesi ise cinayete karışanların yakalanması için televizyon programlarına katıldı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KİŞİ CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, cinayet şüphelilerinin kimliğini tespit etti. Şüphelilerin adreslerine 14 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, Semira Arslan'ın amcaları Retip A., Abdurezzak A., yengesi Halime A., komşusu Suriyeli Hasan E.A. ile birlikte yaşadığı İbrahim D. (38) ve gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri 15 Mart'ta tamamlanan şüphelilerden İbrahim D., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan' çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Hasan E.A. ise serbest bırakıldı.

İKİ AMCA İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki işlemlerinin dün tamamlanmasının ardından Retip A., Abdurezzak A., Halime A., ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen Selim Ç. de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Semira Arslan ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Selim Ç., 'çocuğun nitelikli istismarı' suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİ, AMCASINI SUÇLAMIŞTI

Öte yandan Semira Arslan'ın, 31 Mayıs günü en son yengesi Halime Arslan'ın evine gitmesinden yola çıkan anne Adile Arslan, katıldığı televizyon programında kızının katilinin amcası Abdurrezzak A. ve eşi Halime Arslan olduğunu öne sürmüştü. Abdurrezzak A. ise programa çıkıp hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.