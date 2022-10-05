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Son dakika 3. sayfa: İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, tefecilik çetesi çökertildi

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para süren, yasadışı silah ticaretinde bulunan ve kendilerine borçlu olan kişileri şebeke içindeki kadınları kullanarak tuzağa düşüren tefecilik çetesi çökertildi.

İstanbul ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para süren, yasadışı silah ticaretinde bulunan ve kendilerine borçlu olan kişileri şebeke içindeki kadınları kullanarak tuzağa düşüren tefecilik çetesi çökertildi. Bakırköy başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren liderliğini T.İ.'nin yaptığı suç ağının 17 üyesi operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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