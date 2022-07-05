Son dakika: Arnavutköy'de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı - Haberler

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Son dakika: Arnavutköy'de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika: Arnavutköy'de araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Son dakika haberine göre Arnavutköy'de gece saatlerinde araçları ile evlerinin önüne yaklaşan 3 kişilik aileye henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdılar.

Arnavutköy'de gece saatlerinde araçları ile evlerinin önüne yaklaşan 3 kişilik aileye henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdılar. Araç içerisinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken biri küçük çocuk 2 kişi yaralandı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Basetemur, karısı ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla evinin önüne yanaştığı esnada başka bir otomobil ile gelen kişi veya kişiler henüz bilinmeyen bir sebeple aracın içerisine onlarca el ateş açarak saldırı düzenledi. Araç içerisinde şoför koltuğunda otura Mehmet Basetemur ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kızı ve karısının tedavileri devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis her yerde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri arıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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