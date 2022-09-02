Son dakika 3. sayfa: Eski eşini öldürdü ardından kendi kafasına sıktı

Bursa'da 41 yaşındaki şahıs, işe giderken dolmuş durağında gördüğü eski eşini başından vurarak öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendi kafasına ateş eden şahsın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İnegöl Devlet Hastanesinde temizlik personeli olan eski eşi Fadime Cuma'yı (40) işe giderken dolmuş durağında gören Kahraman Çetinkaya (41), eski eşiyle tartışmaya başladı.

EŞİNİ VURUP KENDİ KAFASINA ATEŞ ATTI

Öfkelenen Çetinkaya, belindeki tabancayla eski eşini kafasından vurdu ardından da kendi kafasına ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Fadime Cuma, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cuma'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.