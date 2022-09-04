Son dakika haber | Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü
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Son dakika habere göre Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü Kavga, jandarmanın müdahalesi ile son buldu Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü.
Düğünde başlayan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü
Kavga, jandarmanın müdahalesi ile son buldu
SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Adeta meydan muharebesine dönen kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu.
Olay, Adapazarı ilçesi Taşkısığı Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sokağa taşarken yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Adeta meydana muharebesine dönen kavga jandarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler kavgaya müdahale ederken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.