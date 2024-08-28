Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
Bursa, Mudanya'da meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı. Genç kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine, olayı gören bir vatandaş, şüpheliyi durdurmak için harekete geçti. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olayın failini yakalamak için çalışmalara başladı.
Bir kadına şiddet haberi daha! Bu kez olayın adresi Bursa. Henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tartıştığı sevgilisinin boğazını sıkıp, defalarca yumrukladı.
O anlar kameraya yansırken, kaçan şüpheliyi yoldan geçen bir vatandaş yumruk atarak durdurmak istedi.
Olay, Mudanya ilçesindeki çocuk parkında meydana geldi. Parkta oturan çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada şüpheli, sevgilisinin boğazını sıkarak defalarca yumruk attı.
GENÇ KADININ ÇIĞLIKLARI SOKAĞI İNLETTİ
Genç kadın çığlık atarak yardım isterken, şüpheli koşarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yaşananları gören bir kişi, gence yumruk atarak durdurmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.