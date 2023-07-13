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Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan Lütfü Seray, kuduz hastalığına yakalandı. Bir süredir Gaziantep'te bir hastanede tedavi altında olan Seray, dün yaşamını yitirdi.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sokak Köpeği Şanlıurfa Siverek 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

SMMM:

Bu başıboş sokak köpekleri artık İTLAF edilmeli bunun çözümü budur.

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sanane:

çözüm bu degil Allahın verdigi canı bizler kim oluyoruzda itlaf ediyoruz.belediyeler görevini yapsa düzenli bu hayvanları aşılatsa barınakları daha yaşanabilir hala getirse kimsenin canı yanmaz.Mahallesinde gezen dolaşan bu hayvanların önüne bir tas su yemek koymaktan aciz insanoğlu.... sanıyorki Allah bu dünyayı sadece insanlar için yarattı

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