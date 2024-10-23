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Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi

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Colorado Springs'de otobüs şoförünün aniden rahatsızlanması üzerine yolcuların hızlı müdahalesi kameralara yansıdı. Şoförün koltuğundan düşmesi sonucu iki yolcu hemen harekete geçerek otobüsün kontrolünü ele aldı ve durumu merkeze bildirdi. Ne yazık ki, yaşanan sağlık sorunu sonrasında şoför hayatını kaybetti. Otobüs şirketi, kahraman yolculara ulaşarak teşekkür etmek ve ücretsiz seyahat kartı vermek istediklerini belirtti.

Colorado Springs'de yaşanan dramatik olayda, otobüs şoförünün direksiyonda rahatsızlanması üzerine yolcular hızlı müdahalede bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şoförün aniden fenalaşıp koltuğundan düşmesi ve iki cesur yolcunun hemen harekete geçmesi görülüyor.

Elinde kahve bardağı olan ilk yolcu, şoförün durumunu kontrol ederken, otobüsün arka kısmında oturan diğer yolcu koşarak gelip aracın kontrolünü ele aldı. Bu kahraman yolcu hemen telsizle merkeze haber vererek "Merkez, güney yönündeki 1 numaralı otobüsteyim. Şoför nöbet geçiriyor. Otobüsü park ediyorum. Nefes alıyor ama nöbeti durmuş görünüyor" diye bilgi verdi.

Mountain Metropolitan Transit şirketi, üç yolcunun bulunduğu otobüste meydana gelen sağlık sorunu sonrasında şoförün hayatını kaybettiğini doğruladı. Ailenin isteği üzerine şoförün kimliği açıklanmadı.

Şirket sözcüsü Elaine Sheridan, kahraman yolculara ulaşmak istediklerini belirterek, "O sabahki yardımları için teşekkür etmek ve ücretsiz seyahat kartı vermek istiyoruz" dedi. İlk yolcunun işe gitmek için olay yerinden ayrıldığı, ikinci yolcunun isminin bilindiği ancak kendisine ulaşılamadığı öğrenildi.

Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi

Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi

Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Colorado 3-sayfa Güncel Toplum Dünya

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