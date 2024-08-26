Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şizofreni hastası genç birlikte yaşadığı aileden 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

AİLESİNDEN 4 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş. isimli şahıs birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi Sezer ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı. Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

ŞİZOFRENİ HASTASIYMIŞ

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu. Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.