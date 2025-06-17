Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası Kadının Cesedi Bulundu

Sivas'ta üç gündür kayıp olan 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cesedi Kızılırmak'ta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Esentepe Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Arama çalışmaları sürerken bir vatandaşın ihbarı üzerine Kızılırmak kıyısına giden AFAD ve Polis ekipleri, ırmak içerisinde yaşlı kadının cesedine ulaştı. AFAD ekipleri tarafından çıkartılan ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS