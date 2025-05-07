Boğazları kesilerek öldürülen kardeşlerin katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu Ankara'da yakalandı.

KARDEŞLER, BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Olay, gece yarısı Kılavuz Mahallesi 44. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

KATİL ZANLISI ANKARA'DA YAKALANDI

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu cinayet zanlısı H.S., Ankara'da yakalandı.

Konuyla ilgili olarak Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kılavuz Mahallesi'nde meydana gelen ve iki kardeşin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiği olayın faili yakalanmıştır. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalar neticesinde, olayı H.S. isimli şahsın gerçekleştirdiği ve sonrasında Ankara iline gittiği tespit edilmiştir. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar neticesinde aynı gün içerisinde cinayet zanlısı yakalanarak gözaltına alınmıştır. İşlemleri sonrası zanlı adli makamlara sevk edilecek olup, cinayetin sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.

ÇOCUKLARIN 5 YILDIR KAYIP OLAN BABALARI İLE EN SON GÖRÜŞEN KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüpheli H.S.'nin, öldürülen çocukların 5 yıldır kayıp olan babası Uğur Şimşek ile Ankara'da en son görüşen kişi olduğu, aralarında borç- alacak meselesi bulunduğu da tespit edildi. Uğur Şimşek'in kaybolduktan sonra ailesinin katıldıkları televizyon programında H.S.'den bahsettikleri, telefon ile katılan H.S.'nin de Uğur Şimşek'e 500 bin TL para verdiğini söylediği ortaya çıktı.