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Sivas'ta 2024 Yılı Asayiş Raporu: 15 Bin 500 Olay, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Mücadelesi

Sivas'ta 2024 Yılı Asayiş Raporu: 15 Bin 500 Olay, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Mücadelesi
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2024 yılı içerisinde 15 bin 500 olay gerçekleştiğini, bunların 2 bin 217'sinin mal varlığına, 5 bin 204'ünün ise kişilere karşı işlenen suçlar olduğunu açıkladı. Ayrıca, yıl boyunca 21 kilo 664 gram uyuşturucu madde ve 82 bin 886 litre sahte içki ele geçirildiği belirtildi.

Sivas valisi Yılmaz Şimşek, 2024 yılı içerisinde Sivas'ta 15 bin 500 olay gerçekleştiğini kaydederek, bu olayların 2 bin 217'sinin mal varlığına, 5 bin 204'ünün kişilere karşı işlenen suçlar, geriye kalan olayların ise devlete ve millete karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen, 'Emin Şehir Sivas 2024 Bilgilendirme Toplantısı'na, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Adem Taşkın katıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, 2024 yılı içerisinde Sivas'ta 15 bin 500 olay gerçekleştiğini kaydederek, bu olayların 2 bin 217'sinin mal varlığına, 5 bin 204'ünün kişilere karşı işlenen suçlar, geriye kalan olayların ise devlete ve millete karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan en önemlilerinin genelde hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olaylar olduğunu belirten Vali Şimşek, "Kişilere Karşı en çok işlenen suçların ise kasten yaralama, taksirle yaralama ve tehdit hakaret suçları olduğunu görüyoruz. Yılsonu itibariyle tüm asayiş suçlarında aydınlatılma oranımız yüzde 97'dir." diye konuştu.

"Bu yıl 21 kilo 664 gram uyuşturucu madde ele geçirildi"

Uyuşturucu ile mücadelede yıl boyunca amansız bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Vali Şimşek, "Bu çalışmalar sonucunda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 21 kilo 664 gram uyuşturucu madde, 40 bin 098 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Uyuşturucu imal etme ve satma suçuna yönelik 111 operasyon sonucunda 147 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Geçtiğimiz yıla göre tutuklanan kişi sayısının yüzde 55 oranında arttığını söyleyebiliriz" dedi.

"82 bin 886 litre sahte içki ele geçirilmiştir"

Kaçakçılık ile mücadelenin devam ettiğini söyleyen Şimşek, 2024 yılı içerisinde 82 bin 886 litre sahte içki ele geçirildiğine değinerek, "2024 yılında, ilimiz genelinde bin 403 olay meydana gelmiş, bu olayların tamamı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ekiplerimizce aydınlatılmıştır. Yıl boyunca kaçakçılık anlamında güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla; 2 bin 012 kilogram tütün, 788 adet elektronik sigara, 41 bin 910 paket sigara, yaklaşık 16 milyon makaron, 5 bin 571 litre petrol, 314 adet tarihi eser, 457 adet cep telefonu ve 82 bin 886 litre sahte içki ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

4 bin 809 kişi adalete teslim edildi

Göçmen kaçakçılığı hakkında da bilgi veren Şimşek, 2024 yılında 4 bin 809 kişinin adalete teslim edildiğini ifade ederek, "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile bu yıl içerisinde 60 olayda 274 kaçak mülteci yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle mücadelemiz de aralıksız devam edecektir. Arama yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan da elbette bahsedemeyiz. 2024 yılında 963'ü hapis, 3 bin 846'sı ifade olmak üzere toplam 4 bin 809 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yakalama sayılarımızda geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

Yılın son günlerini yaşarken vatandaşlara yeni yıla huzur içerisinde girmeleri için gereken tüm önlemleri aldıklarını kaydeden Şimşek, "Hem asayiş hem de trafik açısından güvenlik güçlerimiz yılbaşında şehrimizin emniyeti için görevde olacaklar" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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