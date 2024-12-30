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Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

DERİNLİK 8 KİLOMETRE

AFAD ayrıca saat 23.30'da gerçekleşen depremin yerin 8.41 kilometre altında oluştuğunu da ifade etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOğuz Tekin:

Geçmiş olsun sivasım

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıJokerAllame:

her gün oluyor zıhıntı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hissetmemişlerdir bile

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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