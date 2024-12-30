Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
DERİNLİK 8 KİLOMETRE
AFAD ayrıca saat 23.30'da gerçekleşen depremin yerin 8.41 kilometre altında oluştuğunu da ifade etti.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa