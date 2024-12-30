Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Sivas'ın Ulaş ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.4 olarak açıklandı. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

DERİNLİK 8 KİLOMETRE

AFAD ayrıca saat 23.30'da gerçekleşen depremin yerin 8.41 kilometre altında oluştuğunu da ifade etti.