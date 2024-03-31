Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu! Polise hakaret eden şüphelilere gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta, 6 bine yakın oyun kayıtlı olduğu okulda tek bir sivil seçmenin olmadığı iddia edildi. Tüm seçmenlerin asker olduğunu söyleyen kişiler, oy kullanmaya gelenlere "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde hakaret etti. Okul önünde gerilim tırmanırken, olayı yatıştırmaya çalışan polislere de hakaret eden şüpheliler gözaltına alındı.

OY KULLANMAYA GELEN SEÇMENE HAKARET

Türkiye genelinde oy verme işlemleri devam ederken, bazı illerde gerilimin tırmandı. O illerden birisi de Şırnak oldu. Tümgeneral Ömer Keçecigil İlkokulu'nda kayda geçen görüntülerde, bazı kişiler okulda toplam 5950 seçmenin kayıtlı olduğunu ve aralarında tek bir sivil olmadığını iddia ederek oy kullanmaya gelenlere tepki gösterdi.

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu: Askerlere hakaret eden şüphelilere gözaltı

POLİSE HAKARET EDEN KİŞİLERE GÖZALTI

Okul önünde toplanan kalabalık grup, sandığa giden kişilere yönelik, "Onursuzlar, haysiyetsizler" şeklinde ağır hakaretlerde bulundu. Taraflar arasında arbede çıkarken tansiyon her geçen dakika daha da yükseldi. Olaylar üzerine harekete geçen emniyet yetkililerine de hakaret edildi. Tespit edilen şüpheliler tek tek gözaltına alındı.

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu: Askerlere hakaret eden şüphelilere gözaltı

Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu: Askerlere hakaret eden şüphelilere gözaltı

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

DEM Parti Şırnak Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi? SANDIKLAR KAÇTA KAPANIYOR? 31 Mart oy kullanma ne zaman bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı mı? Erdoğan oyunu nerede kullandı, ne dedi? Özgür Özel oyunu kullandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu nerede kullandı? Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı? Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi? OY SAYIMI BAŞLADI MI? Oylar ne zaman açılacak? Sandıklar saat kaçta kapanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu? Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak? EHLİYET, PASAPOST, EVLİLİK CÜZDANI İLE OY KULLANILIR MI? Hangi belgeler ile oy kullanılmaktadır? Antalya deprem bölgesi mi? Antalya'da fay hattı var mı? Antalya'da fay hattı nereden geçiyor? Seçim günü mangal yasak mı? Seçim günü mangal yapmak yasak mı, seçim yasakları nelerdir? Askeri personel oy kullanır mı? Askeri personeller oy kullanabilir mi? Askerler, erler, subaylar oy kullanabilir mi?
500

Yorumlar (3)

MuG:

Yahu arkadas biz Antalyada oy veren Sirnakliya sen tasima oy kullaniyorsun diyormuyuz.. Bu neyin kafasi. Oraya tayini cikan her memur oraya kayitlidir ve oyunu kullanma hakki var.. YANi....

11
1
yanıtYanıtla
duyarlı vatandaş:

Anlaman orda yaşayıp olayı gözünle görmen lazım. Olay çok farklı . Mesele medya da aktarıldığı gibi değil. Biraz empati

yanıt0
yanıt5
Alperen:

GöZalTına Almayın KurşUnadiziN.

5
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title