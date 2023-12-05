Şırnak'ta kaybolan Zelin Çalış'ı arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım'da Dicle Nehri'nde kaybolan Zelin Çalış'ı bulmak için arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak AFAD ekipleri ile kurbağa adamlar, nehirde kaybolan Çalış'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 27 Kasım'da Dicle Nehri'nde kaybolan Zelin Çalış'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.

27 Kasım'da Dicle Nehri'nde kaybolan Zelin Çalış'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak AFAD ekipleri ile kurbağa adamlar, nehirde kaybolan Çalış'ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Dört ayrı ekip ve dört botla Cizre Köprüsü'nden başlayan arama çalışmaları Suriye sınırının sıfır noktasındaki kaya dipleri ve sazlık alanlarda yapıldı. Arama-tarama çalışmaları Hezil Çayına kadar devam ediyor.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, yapılan çalışmalarla ilgili arama kurtarma ekipleri ile her gün durum değerlendirmesi yaparak bir sonraki günde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Son teknolojik cihazların kullanıldığı çalışmalarda arama-kurtarma ekipleri ve balık adamları kayıp kızı bulmaya çalışırken, kayıp kızın ailesi de nehir kenarında beklemeye devam ediyor. - ŞIRNAK