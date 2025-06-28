Şırnak'ta Çocukların Menemen Yapma Denemesi Yangına Neden Oldu
Şırnak'ta menemen yapmak isteyen üç çocuğun yaktığı ateş, rüzgarın etkisiyle yangına dönüştü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Şırnak'ta menemen yapmak isteyen çocuklar yangına neden oldu. Çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de bahçede menemen yapmak isteyen 3 çocuğun yaktığı ateşten çıkan kıvılcımlarım rüzgarın etkisi ile çevreye saçılması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi imkanları ile söndürmek isteyen çocuklar alevlere engel olamayınca çevredeki vatandaşlara haber verdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - ŞIRNAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa