Şırnak'ta 19 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şahıs halk tarafından linç edilmek istendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 34 yaşındaki bir şahsın, 19 yaşındaki kızı sözlü şekilde taciz ettiği iddiası ortalığı savaş alanına döndürdü. Polis ekipleri, öfkeli kalabalık tarafından linç edilmek istenen şahsı zor kurtardı.

Silopi ilçesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. R.S., kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.'yi darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.Ç.'yi öfkeli kalabalığın elinden güçlükle alan polis ekipleri, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı.

OLAYLAR 1 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ

Aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, tacize uğrayan genç kızın ailesi ve akrabalarının saldırısına uğradı. Yaklaşık 1 saat yaşanan arbedenin ardından şüpheli İ.Ç. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.