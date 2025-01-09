Şirin için adalet günü! Katil ilk kez hakim karşısında

Şişli Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim 2024'te 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve suçunu itiraf eden kağıt toplayıcısı Mustafa Örün bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Şişli'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, istismarda bulunduktan sonra çocuğu boğarak öldürdüğünü itiraf eden sanığın, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa karşı kasten öldürme" ve "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması istendi.

İLK DURUŞMA

Örün'ün yargılandığı davanın ilk duruşması saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

ANNE VE BABA DA ADLİYEDE

Şirin Hanilçi'nin anne ve babası da erken saatlerde avukatlarıyla adliyeye geldi.