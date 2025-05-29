Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası
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Katıldığı yemek programıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran ve kamuoyunda "Şırdancı Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Çubuk'un, eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Çubuk'un, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldığı öne sürüldü. Olayın gündeme gelmesinin ardından konuşan Çubuk, söz konusu iddiaları yalanladı.

Adını ekranların sevilen yarışma programı MasterChef ile duyuran ve kamuoyunda 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatındaki çarpıcı bir gelişmeyle gündeme geldi.

Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı

'EŞİNE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Çubuk'un, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Kıskançlık krizi yaşadığı öne sürülen Çubuk ile eşi arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Olayın ardından ünlü ismin eşinin vücudunda çok sayıda darp izi ve lezyon oluştuğu bildirildi.

Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDI

Çubuk, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı

"GÖZALTINA ALINMADIM, EŞİM DE YANIMDA"

Öte yandan olayın gündeme gelmesi sonrası konuşan Şırdancı Mehmet, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.

Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı

UÇUŞ YASAĞI ALMIŞTI

Daha önce de dikkat çeken bir olayla gündeme gelen Çubuk, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli bir uçuşunda yanında getirdiği şırdanı yediği gerekçesiyle havayolu tarafından 6 aylık uçuş yasağıyla cezalandırılmıştı. Söz konusu olay, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği' iddiasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMustafa deniz:

tam bir su sigiri

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSami İşgören:

çok itici bir tip.

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Haber YorumlarıGürkan Işık:

Denizin içinde şırdan yemeye çalışan hertürlü dengesizliği yapar. İnkar etmişse yapmıştır.

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

POTANSİYEL AKAPE TİPİ VAR

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

DEMEKKİ KİŞİLİK KARAKTER PARAYLA ŞÖHRETLE ALINMIYOR

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