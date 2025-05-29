Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Adını ekranların sevilen yarışma programı MasterChef ile duyuran ve kamuoyunda 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez mutfaktaki başarısıyla değil, özel hayatındaki çarpıcı bir gelişmeyle gündeme geldi.

'EŞİNE ŞİDDET UYGULADI' İDDİASI

Çubuk'un, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edildi. Kıskançlık krizi yaşadığı öne sürülen Çubuk ile eşi arasında yaşanan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel şiddete dönüştü. Olayın ardından ünlü ismin eşinin vücudunda çok sayıda darp izi ve lezyon oluştuğu bildirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Çubuk, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

"GÖZALTINA ALINMADIM, EŞİM DE YANIMDA"

Öte yandan olayın gündeme gelmesi sonrası konuşan Şırdancı Mehmet, "Kavga etmedik biraz bağrıştık, komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz kavga oldu barıştık, darp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda" dedi.

UÇUŞ YASAĞI ALMIŞTI

Daha önce de dikkat çeken bir olayla gündeme gelen Çubuk, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli bir uçuşunda yanında getirdiği şırdanı yediği gerekçesiyle havayolu tarafından 6 aylık uçuş yasağıyla cezalandırılmıştı. Söz konusu olay, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.