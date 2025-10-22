Haberler

Sırbistan Parlamento Önünde Terör Saldırısı: 1 Ağır Yaralı

Sırbistan Parlamento Önünde Terör Saldırısı: 1 Ağır Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde silahlı bir saldırgan, iktidar karşıtı göstericilerin çadır kurduğu alana ateş açtı. Saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Cumhurbaşkanı Vucic, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Sırbistan parlamentosu önünde silahlı bir saldırgan, iktidar destekçisi göstericilerin çadır kurduğu alana gelerek etrafa ateş açtı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 kişinin ağır yaralandığı olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da parlamento binası önünde Sırbistan hükümeti ve Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yanlısı göstericilerin çadır kurduğu alanda yerel saatle 10.00 sıralarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yetkililere göre saldırgan, çevreye birkaç el ateş edip 1 kişiyi ağır yaraladıktan sonra çadırda yangın çıkardı. Sırbistan medyası, saldırganın 57 yaşındaki bir adamı bacağından vurduktan sonra çadırdaki bir gaz tüpüne ateş ettiğini aktardı. Parlamento ve Cumhurbaşkanı Vucic'in Ofisi arasında yer alan parktaki çadırda gerçekleştirilen saldırının ardından polis, saldırganı gözaltına aldı. Çadırda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gaz tüpü patlaması nedeniyle bölgeye ambulans sevk edildi.

"Terör eylemi"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir hükümet etkinliği sırasında yaptığı konuşmayı yarıda keserek, "Sırbistan parlamentosu önünde az önce bir terör eylemi gerçekleştiği için erken ayrılmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Vucic daha sonra yaptığı basın açıklamasında ise saldırganın 1955 doğumlu Vladan Andjelkovic olduğunu duyurdu. Andjelkovic'in bir terör eylemi gerçekleştirdiğine inandığını söyleyen Vucic, olaya ilişkin nihai nitelendirmeyi yetkili savcılığın yapacağını söyledi.

"Saldırının motivasyonu siyasi"

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar ise saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü, zorlu bir ameliyata alınması gerektiğini ifade etti. Yaralı şahsın parlamento önündeki çadır kampında kalmadığını da sözlerine ekleyen Loncar, saldırının motivasyonunun siyasi olduğunu savundu. Belgrad'daki Acil Tıp Merkezi önünde gazetecilere konuşan Loncar, "Az önce vurulan ve yakılmaya çalışılan adamla konuştum. Bilinci yerinde, ancak hayati tehlikesi devam ediyor. Mermi sağ kasığından geçmiş ve büyük bir damarı zedelemiş" dedi.

Loncar, yaralının saldırganı daha önce hiç görmediği bilgisini paylaştı. Saldırganın kendi siyasi görüşlerine katılmayan insanlara ateş ettiğini söyleyen Loncar, "Birkaç kez ateş ettikten sonra bunu yeterli bulmayıp insanları yakmak için yangın çıkardı" ifadelerini kullandı.

Olay, Sırbistan'da aylardır devam eden iktidar karşıtı protesto gösterileri ve üniversitelerin işgaline tepki olarak "öğretimlerini sürdürmek istedikleri" gerekçesiyle protesto eylemi başlatan ve Cumhurbaşkanı Vucic tarafından da desteklenerek birçok kez ağırlanan öğrencilerin çadır kurduğu alanda yaşandı.

İktidar karşıtı protestolar tren istasyonu faciası ile başlamıştı

Sırbistan'da öğrencilerin öncülük ettiği protesto gösterileri, geçtiğimiz yıl 1 Kasım'da Novi Sad kentindeki tren istasyonu girişindeki beton sundurmanın çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında başlamıştı. Trajedinin hükümetin altyapı projelerinde yolsuzluk yapması sonucu yaşandığı savunulurken, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic istifa etmiş, Sırp hükümetinin düşmüştü. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic istifa taleplerini reddederek görevde kalmıştı. - BELGRAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Galatasaray'a İlkay Gündoğan şoku

Galatasaray'a İlkay şoku
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
İstinaf Zehra Kınık'ın cezasını bozdu

Fatma Zehra Kınık'a verilen hapis cezası bozuldu
Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Tohum makinesine düşen 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Olaylı derbi sonrası 'hakaret' davasında Selahattin Baki'ye hapis istemi

Savcı, Fenerbahçeli eski yöneticinin hapsini istedi
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri

Tedesco'dan taraftarı delirten Duran sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.