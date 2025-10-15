Sipariş uygulamasının açığını buldu, 2 yıl bedava yemek yedi

Japonya'da yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, ülkenin en büyük yemek sipariş platformlarından birindeki güvenlik açığını kullanarak 2 yıl boyunca ücretsiz yemek sipariş ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

ŞİRKETİ 1 MİLYON TL ZARARA UĞRATTI

Yetkililerin açıklamasına göre Higashimoto, 2023 Nisan'dan itibaren toplam 124 sahte hesap oluşturarak 1.095 sipariş verdi ve şirkete 3,7 milyon yen (yaklaşık 1 milyon TL) zarar ettirdi.

HER SEFERİNDE ÜCRET İADESİ ALDI

Higashimoto'nun yöntemi, basit ama sistematikti. Teslimat sırasında "temassız teslim" seçeneğini işaretliyor, yemek kapısına bırakıldıktan sonra uygulama üzerinden "siparişim gelmedi" şeklinde bildirim gönderiyordu. Platformun otomatik iade politikası nedeniyle, her siparişin ücretini kısa sürede geri alabiliyordu.

SON VURGUNU DONDURMA VE TAVUK BİFTEK OLDU

Soruşturma kayıtlarına göre, Higashimoto'nun son dolandırıcılığı 30 Temmuz'da gerçekleşti. Sipariş platformunda sahte bir isimle açtığı yeni hesap üzerinden dondurma ve tavuk biftek siparişi verdi. Siparişin teslim edilmesine rağmen, müşteri destek hattına "ürün gelmedi" mesajı göndererek yaklaşık 16 bin yen (yaklaşık 4 bin 400 TL) tutarında iade aldı.

ONLARCA TELEFON HATTI KULLANDI

Polis, şüphelinin tespit edilmemek için ön ödemeli SIM kartlar satın aldığını, sahte kimlik bilgileriyle hesaplar açtığını ve birkaç gün içinde bu hesapları kapatarak izini kaybettirdiğini belirtti. Yıllardır işsiz olduğu belirtilen Higashimoto'nun bu yöntemle geçimini sağladığı düşünülüyor.

"TADINA VARINCA KENDİMİ DURDURAMADIM"

Gözaltında verdiği ifadede suçunu kabul eden Higashimoto, başlangıçta sadece sistemin açık verip vermediğini denemek istediğini, ancak sonrasında alışkanlık haline getirdiğini söyledi. Higashimoto, "İlk başta sadece merak ettim. Ama bedava yemeklerin tadına varınca kendimi durduramadım." diye konuştu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILACAK

Olayın ardından sipariş platformu yetkilileri, kimlik doğrulama sistemlerinde değişikliğe gidileceğini ve şüpheli siparişleri tespit edecek yeni bir izleme mekanizması geliştirileceğini duyurdu. Şirket ayrıca, temassız teslim seçeneğinde kullanıcı kimlik doğrulamasını zorunlu hale getirmeyi planlıyor.