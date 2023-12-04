Sinop'un Tangal köyünde meydana gelen yangında Ahmet Gündoğdu'ya ait tahıl ambarı tamamen yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve maddi zararla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta bir köyde çıkan yangında tahıl ambarı küle döndü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sinop'un Tangal köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Gündoğdu isimli vatandaşa ait tahıl ambarı henüz bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını müdahale etti. Yangında ambar küle döndü.

Maddi zararla atlatılan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP