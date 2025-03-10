Sinirlenen müşteri, arabasıyla galeriye daldı: 8 yaralı

Los Angeles'taki bir araba galerisinde yaşanan korkunç olayda, sinirlenen bir müşteri aracıyla galeriye daldı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, saldırıda toplam 8 kişi yaralandı.

Olay, Inglewood bölgesindeki CarMax galerisinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, SUV tipi bir aracın galeri binasına geri geri hızla girdiği görülüyor. O sırada bir çalışan canını kurtarmak için panik içinde kaçıyor.

Los Angeles İtfaiyesi sözcüsü Jonathan Torres'in açıklamasına göre, saldırıda iki kişi ağır, altı kişi de hafif şekilde yaralandı. Başka bir kamera açısından, aracın galeri içinde dönüş yaparak binanın karşı tarafından çıktığı görülüyor.

Araç ilk çarptığında cam parçaları her tarafa saçıldı ve içerideki müşteriler büyük bir panik yaşadı. CarMax yetkilileri, saldırganın aracının değeri konusunda anlaşmazlık yaşayan bir müşteri olduğunu doğruladı. Polis, sürücüyü kısa süre sonra yakaladı.

Olay ilk başta "silahlı saldırgan var" şeklinde bildirilse de, yetkililerin incelemesinde durumun böyle olmadığı anlaşıldı. CarMax, yaptığı açıklamada "Yetkililerin bu korkunç olaya hızlı müdahalesi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Benzer bir olay geçmişte Batı Virginia'da yaşanmıştı. WSAZ-TV muhabiri Tori Yorgey, canlı yayında hava durumu sunumu yaparken bir kamyonet ona çarpmıştı. Şaşırtıcı şekilde ayağa kalkan muhabir "Aman Tanrım, bir araba bana çarptı ama iyiyim. İşte canlı yayının gerçeği bu" demişti. Olay üç yıl önce yaşanmış olmasına rağmen, Tori kısa süre önce Instagram'da bu anın "yıldönümünü" paylaşarak "Kuzen Mikey'e bu unutulmaz anın yıldönümünü hatırlattığı için teşekkürler" yazmıştı.